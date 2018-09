S-a aflat care va fi PENSIA pentru 7 milioane de români! Sumele sunt uimitoare! Pentru ca legea nu permite acest lucru, fondurile private nu realizeaza calcule precise in ceea ce priveste valoarea pensiei pe care o va incasa fiecare cotizant. Cum nici autoritatile si nici administratorii nu sunt foarte dornici sa de explicatii suplimentare nimeni nu a facut pana acum presiuni pentru a schimba aceasta situatie. Este vorba, totusi, de peste 7 milioane de cotizanti si de aproape 10 miliarde de euro stransi. Totusi, un scenariu, bazat pe calcule simple, circula inclusiv in birourile oficialilor din ministere si dela Autoritatea de Supraveghere Financiara. Calculul se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

