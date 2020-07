Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul anunța investiții masive la Centrala de la Cernavoda! Cel care a facut anunțul a fost premieul Ludovic Orban, care a spus ca are in plan investitii in valoare 8-9 miliarde de euro la centrala nucleara, atat pentru retehnologizarea reactorului 1, cat și pentru construirea reactoarelor 3 si 4.…

- Premierul Ludovic Orban este de parere ca pacienții infectați cu noul coronavirus ar trebui sa stea in spital mai mult de 48 de ore, pentru a putea fi investigați medical aprofundat. Șeful Executivului le recomanda acestor macar cinci zile de internare. „Sfatul meu catre romani este sa nu stea numai…

- Calin Popescu Tariceanu a reacționat dur la acuzațiile președintelui Iohannis. Liderul ALDE explica ca noua lege a carantinei trebuie facuta cu responsabilitate pentru a nu reprezenta „o amenințare pentru...

- La Palatul Victoria se desfașoara joi dupa-amiaza ședința de guvern. StirileTVR.ro va țin la curent cu prioritațile agendei din aceasta saptamana. Va reamintim ca astazi s-a inregistrat un nou record de infectari cu coronavirus: 614 cazuri noi in ultimele 24 de ore.

- Guvernul ii ține in continuare pe jar pe proprietarii de restaurante deși mai sunt doar cateva zile pana la 1 iulie. Premierul Ludovic Orban nu a vrut sa spuna miercuri daca masurile de relaxare prevazute dupa 1 iulie includ și deschiderea restaurantelor. Intrebat daca se deschid restaurantele, premierul…

- Premierul Ludovic Orban a avut miercuri o convorbire telefonica cu Printul mostenitor al Emiratului Abu Dhabi, Seicul Mohammed bin Zayed Al-Nayhan. Cei doi au vorbit despre parteneriatul economic dintre Romania si Emiratele Arabe Unite si despre extinderea relatiilor bilaterale.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, acid, intr-o interventie la Digi24, cele mai recente declaratii ale premierului Orban, dupa sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. "Ludovic Orban refuza sa recunoasca grava greseala pe care o reprezinta cele trei zile in care nu s-au respectat…

- Premierul Ludovic Orban a spus, joi, referitor la posibilitatea redeschiderii bisericilor, odata cu relaxarea restrictiilor, dupa 15 mai, ca cel mai probabil oficierea slujbelor se va face in aer liber, cu respectarea masurile sanitare, respectiv cu necesitatea purtarii mastilor. „Cel mai probabil,…