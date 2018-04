Stiri pe aceeasi tema

- Printul Charles al Marii Britanii a vorbit pentru prima data in public dupa nasterea noului bebelus regal. Declarandu-se incantat de vestea venirii pe lume a celui de-al treilea copil al cuplului princiar William-Kate, printul de Wales, in varsta de 69 de ani, a facut si o gluma, spunand…

- Printul Charles al Marii Britanii a vorbit pentru prima data in public dupa nasterea noului bebelus regal. Declarandu-se incantat de vestea venirii pe lume a celui de-al treilea copil al cuplului princiar William-Kate, printul de Wales, in varsta de 69 de ani, a facut si o gluma, spunand ca de acum…

- Kate si printul William au parasit spitalul Sfanta Maria, la ora locala 18.00, impreuna cu cel de-al treilea copil al lor, un baiat de 3,8 kilograme. Bebelusul a venit pe lume la ora locala 11.01, in prezenta tatalui sau, ducele de Cambridge. Palatul Kensington a spus ca numele bebelusului va fi anuntat…

- Kate Midlleton a nascut, luni, al treilea copil al cuplului regal. Acesta este un baiat de 3, 8 kilograme, relateaza Reuters. Ducesa de Cambridge a fost internata luni dimineața la clinica privata Lindo Wing a Spitalului Sfanta Maria, situat in vestul Londrei, acolo unde s-au nascut și primii doi copii…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a nascut al treilea copil al cuplului, un baiețel perfect sanatos. Kate Middleton și prințul William au anunțat sarcina în septembrie 2017. Este cel de-al treilea copil al cuplului regal, dupa George, în vârsta de 4 ani,…

- Informatia despre cea de-a treia sarcina a ducesei Kate a fost facuta publica pe 4 septembrie 2017, dupa ce aceasta, suferind de severe greturi matinale, a fost nevoita sa-si anuleze participarea la un eveniment. In octombrie, Palatul Kensington, resedinta sa oficiala, a anuntat ca cel de-al…

- Kate, sotia printului William, a fost internata luni la maternitate pentru a da nastere celui de al treilea copil al cuplului, a anuntat Palatul Kensington intr-o postare pe Twitter, relateaza Press Association si Reuters. Ducesa de Cambridge, cum este cunoscuta oficial Kate, a fost transportata in…