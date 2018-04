Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a Ionelei Prodan este tot mai precara, susțin surse din interiorul spitalului. Deși parea ca și-a revenit și ca raspunde la tratament, mama Anamariei Prodan este in continuare in stare grava. Starea de sanatate a Ionelei Prodan s-a inrautatit in ultimele zile. Daca familia era optimista…

- In ultimele zile, au aparut tot mai multe informații conform carora Ionela Prodan ar avea metastaze pancreatice și și-ar trai ultimele zile de viața. Satula de toate aceste zvonuri, fiica artistei, Anca, una dintre fiicele interpretei de muzica populara, a decis sa vorbeasca deschis despre starea de…

- Conform unei asistente care se ocupa de cazul Ionelei Prodan, indragita vedeta de muzica populara este in faza terminala, șansele ei de supraviețuire fiind de 1%. „In momentul in care a fost adusa la spitalul nostru, Ionela Prodan era in stare foarte grava. Medicii spitalului au facut tot…

- Ionela Prodan a ajuns din nou la spital și se afla in stare critica, informeaza evz.ro. Problemele cardiace ale interpretei de muzica populara s-au agravat, Ionela Prodan avand recent si atacuri cerebrale, la care medicii ar fi intervenit rapid. Vesti de ULTIMA ORA despre IONELA PRODAN. Fiica…

- Cantareața de muzica populara, Ionela Prodan, sta internata in spital de mai multe zile. Chiar daca exista zvonuri ca artista ar fi trecut printr-o operație de micșorare de stomac și apoi printr-o dieta drastica, se pare ca boala de care sufera nu are nicio legatura cu regimul alimentar. E vorba de…

- Vestea ca Ionela Prodan se afla in stare grava la spital a socat o tara intreaga. Conform speculatiilor aparute in presa de scandal, indragita interpreta de muzica populara ar avea deja metastaze pancreatice

- Indragita cantareata de muzica populara, Ionela Prodan, a fost internata ieri de dimineata in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti. Ea trece prin momente dificile, fiind diagnosticata cu o boala grava de pancreas. Solista in varsta de 70 de ani sufera enorm, mai ales ca tratamentele…

- Ionela Prodan a ales sa plece in America, acolo unde va avea parte de liniște și va evita sa dea explicații despre problemele de sanatate. VESTI TRISTE despre Ionela Prodan. Anuntul DUREROS facut de FAMILIE Surse apropiate cantaretei spun ca in curand va pleca in America, in Las Vegas,…