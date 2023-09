Stiri pe aceeasi tema

- Fara Lionel Messi, accidentat, Inter Miami a fost surclasata la Atlanta, 2-5. Argentinianul a suferit o leziune musculara la echipa naționala, in meciul cu Ecuador, și a fost lasat acasa. Lionel Messi este crucial pentru Inter Miami. Cu el, zburda pe teren. In absența lui, devine o echipa mica. La al…

- Leo Messi (36 de ani) a ramas la Miami, in timp ce colegii sai de la Inter au zburat spre Atlanta. Campionul mondial a acuzat o problema musculara și n-a fost nici pe banca de rezerve la meciul Argentinei din Bolivia (3-0). Inter Miami trebuie sa se descurce pentru prima oara fara cel mai important…

- Lionel Messi (36 de ani) nu accepta sa nu caștige nici in MLS și l-a uimit la Inter Miami pe antrenor. „Era tare frustrat și i-am zis ca nu putem caștiga toate meciurile”, a dezvaluit Gerardo „Tata” Martino. La 36 de ani, Leo Messi nu și-a pierdut apetitul pentru goluri și trofee. Chiar daca a lasat-o…

- Antrenorul lui Inter Miami, Gerardo „Tata” Martino, a dezvaluit ca Lionel Messi (36 de ani) va pleca in curand la naționala Argentinei și „ne va lipsi cel puțin trei meciuri anul acesta”. Venit de pe banca in minutul 60 al meciului de la New York, cu Red Bulls (2-0), Lionel Messi a prafat victoria lui…

- Antrenorul lui Inter Miami, argentinianul Gerardo "Tata" Martino, a confirmat ca starul Lionel Messi va purta banderola de capitan la Inter Miami din Major League Soccer, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Messi, care semnat pentru Miami la inceputul acestei luni, a purtat brasarda de capitan la…

- Starul fotbalului mondial Lionel Messi a sosit, marti, in Florida inainte de a semna cu Inter Miami, potrivit unor imagini difuzate de televiziunea americana ESPN, potrivit news.ro.Argentinianul a sosit cu un avion privat pe un mic aeroport din Fort Lauderdale, situat langa stadionul clubului american…

- Gerardo „Tata” Martino se intoarce in MLS ca antrenor al Inter Miami, au anunțat reprezentanții clubului. Mișcarea vine dupa ce Lionel Messi a anunțat, la inceputul acestei luni, ca intenționeaza sa semneze cu clubul. Martino l-a antrenat anterior pe Messi la Barcelona, dar și la naționala Argentinei.

- Gerardo „Tata” Martino (60 de ani) a fost prezentat in funcția de antrenor al lui Inter Miami. Va colabora din nou cu Lionel Messi (36 de ani). Transferul lui Lionel Messi la Inter Miami i-a deschis o „portița” și lui „Tata” Martino, unul dintre antrenorii de suflet ai starului argentinian. Cei doi…