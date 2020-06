Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, acuza Guvernul si pe presedintele Klaus Iohannis ca au trecut sub tacere gravitatea situatiei legate de coronavirus pentru ca erau mai preocupati de alegerile anticipate. Tariceanu aduce ca argumente documentele pe care le-a obtinut de la Ministerul Afacerilor…

- „Am primit confirmarea acestor lucruri chiar zilele trecute in raspunsul primit de la Ministerul de Externe la intrebarea pe care le-am adresat-o si in care ceream detalii cu privire la informatiile pe care Ministerul le-a furnizat autoritatilor statului roman cu privire la coronavirus. Astfel,…

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook, liderul ALDE prezinta un raspuns oficial primit de la Ministerul Afacerilor Externe, in care se arata ca autoritatile din Romania au fost avertizate cu privire la pericolul coronavirusului si situatia din China inca din luna ianuarie. Deși au primit vestea,…

- Marcel Vela urmeaza sa faca precizari cu privire la masurile care vor fi instituite de autoritati, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti prelungirea starii de urgneta in Romania cu 30 de zile. STARE DE URGENTA prelungita cu 30 de zile in Romania. Klaus Iohannis: "Am…

- Tariceanu a tinut sa faca "o referire la exprimarea pe care a avut-o presedintele in legatura cu inconstienta unor politicieni". "As vrea sa amintesc ca, atunci cand vorbim de inconstienta, presedintele ar trebui sa se uite in oglinda. In luna februarie, daca va aduceti aminte, facea eforturi disperate…

- ALDE a prezentat, pe Facebook, modul in care au acționat președintele Klaus Iohannis și Guvernul Orban cu privire la pandemia de coronavirus. Partidul condus de Calin Popescu Tariceanu a punctat ca, deși erau semnale evidente ca noul tip de coronavirus va afecta puternic Romania, Klaus Iohannis susținea…

- PSD iese la atac dupa declaratiile premierului Ludovic Orban, social-democratii spunand ca Executivul trebuia sa faca stocuri specifice de teste, medicamente si echipamente de protectie din ianuarie. „Nu cautati vinovati imaginari. Sunteti la carma tarii, conduceti-o!”, scriu cei de la PSD. PSD a transmis…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se revolta la adresa Guvernului Orban, din cauza achiziționarii de teste de coronavirus. Tariceanu cere Guvernului Orban sa explice cu celeritate de ce a fost aleasa o companie din Iași pentru perfectarea achiziției. Conform presei, compania din Iași e a fiicei…