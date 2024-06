Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider WTA Simona Halep a revenit pe teren, sambata, la Cluj-Napoca. Romanca a jucat in cadrul Sports Festival, alaturi de Andrei Pavel, Steffi Graf și Andre Agassi.Steffi Graf și Andre Agassi i-au infruntat azi, 15 iunie, pe Simona Halep și Andrei Pavel intr-un meci demonstrativ. Cuplul de romani…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat vineri seara in finala turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in semifinale, intr-un meci-maraton de 4 ore si 12 minute, de italianul Jannick Sinner (2 ATP, favorit nr. 2), in cinci…

- Fosta legenda a tenisului Boris Becker, de trei ori campion la Wimbledon, si-a exprimat vineri ingrijorarea cu privire la viitorul acestui sport in Germania, dupa ce Alexander Zverev si Jan-Lennard Struff vor agata rachetele in cui, scrie DPA. Becker s-a aratat pesimist in contextul in care spune ca…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a decis sa se opereze miercuri dimineata, la Paris, dupa accidentarea la genunchi care l-a fortat sa se retraga de la turneul de Mare Slem de la Roland Garros, desi reusise sa se califice in sferturile de finala, informeaza L’Equipe. Restul programului sau din aceasta…

- Echipa de handbal Dinamo București n-a caștigat niciun meci la Final Four din Hamburg, Germania, și-a terminat pe ultima poziție, dar a fost primita in stil mare: covor roșu și garda de onoare la aeroport, antemergatoare in trafic și circulație blocata, a semnalat Gazeta Sporturilor. Azi, jucatorii…

- Romania are, cel puțin deocamdata, patru jucatoare pe tabloul principal de la turneul de la Roland Garros 2024. Turneul de Mare Șlem de la Roland Garros este programat in perioada 26 mai – 9 iunie la Paris și are premii totale in valoare de peste 53 de milioane de euro. Simona Halep nu a primit […]…

- Simona Halep a participat in aceasta saptamana al Trophee Clarins, acolo unde a fost nevoita sa abandoneze in primul tur din cauza unei accidentari la genunchi. Sportiva noastra s-a retras și de la Rabat, acolo unde ar fi trebuit sa joace saptamana viitoare. Simona Halep a revenit pe zgura dupa mai…

- Simona Halep (1.146 WTA) a primit un wild-card din partea organizatorilor turneului WTA 1000 de la Madrid, insa, cu doar o zi inaintea tragerii la sorți a meciurilor de pe tabloul principal, s-a retras. Halep nu s-a refacut complet dupa accidentarea suferita in urma cu doua saptamani, cand a fost nevoita…