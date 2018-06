Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un scandal care se invartea in jurul mutarii ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, se pare ca situația diplomatica dintre cele doua state se menține foarte buna. Conform unor surse apropiate evenimentului, citate de Anima News, o delegație condusa de premierul Benjamin Netanyahu…

- In editia de maine, vineri, 18 mai a emisiunii „Imperativ”, vom discuta despre recentele evenimente generate de transferul sediului Ambasadei Statelor Unite in Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim si reactiile la nivel european si international dupa acest demers. In context, vom vorbi si despre intentia…

- Palestina și-a chemat acasa ambasadorii din cele patru țari europene care s-au opus deciziei UE legate de mutarea ambasadelor in Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Ambasadorul Palestinei in Romania, Fuad Kokaly, a fost rechemat de urgența, miercuri dimineata, la Ramallah. Este vorba de ”o inghețarea…

- Ambasadorul Fuad Kokaly va parasi Romania in aceasta seara, potrivit sursei citate.Aceasta decizie a Autoritatii Palestiniene vine in contextul in care Executivul de la Bucuresti si-a exprimat intentia de a muta ambasada Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Punerea in practica a acestei…

- Președintele Cehiei, Milos Zeman, a anunțat un plan in trei pași pentru relocarea ambasadei statului din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Decizia a fost, ca și in cazul Romaniei, una care a produs controverse la nivel politic intern, dar a atras susținerea politicienilor din statul condus de premierul…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca tara sa regreta ca s-a creat un "clivaj" intre Executivul si Presedintia din Romania pe tema discutiilor referitoare la mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Ierusalim, dar spera ca "lucrurile…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca tara sa regreta ca s-a creat un "clivaj" intre Executivul si Presedintia din Romania pe tema discutiilor referitoare la mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Ierusalim, dar spera ca "lucrurile…

- In ziarul Haaretz, una dintre cele mai importante publicatii din Israel, a aparut ieri un articol intitulat: ”Nesocotind Uniunea Europeana, Romania propune mutarea ambasadei sale la Ierusalim”. De altfel, stirea apare peste tot in presa din Israel in mai multe limbi. Atata doar ca Romania este ”bicefala”.…