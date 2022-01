Oamenii de știința polonezi afirma faptul ca au descoperit o gena care-i face pe oameni sa dezvolte forme grave de COVID-19. Descoperirea poate fi extrem de importanta pentru gestionarea pandemiei de acum inainte, deoarece aceste persoane au un risc mai mult decat dublu in a face o forma grava.Aceasta descoperire vine in contextul in care cercetatorii polonezi incercau sa afle de ce rata mortalitații cauzate de COVID-19 este mai mare in Europa Centrala și de Est. „Dupa mai bine de un an si jumatate de munca, a fost posibil sa identificam o gena responsabila pentru o predispozitie de a dezvolta…