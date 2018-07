Stiri pe aceeasi tema

- A patra generație BMW X5 a crescut ușor in dimensiuni, are motoare diesel de pana la 400 de cai putere și devine primul SUV al marcii echipat cu direcție integrala și pachet off-road destinat drumurilor dificile.

- Vizita lui Serghei Lavrov in Phenian arata ca Moscova acorda o mare atenție dezvoltarii relațiilor cu Phenianul, a declarat liderul nord-coreean. Mai mult, a fost laudat modul cum Rusia se opune dominației SUA.

- Președintele BNS, Dumitru Costin, a declarat, miercuri, ca multe contracte pe care statul le face pentru inzestrarea armatei ar fi nefaste pentru economia naționala și ar hrani o clientela politica, precizand ca va solicita președintelui Romaniei declanșarea, in acest sens, a unei anchete in CSAT.„S-au…

- Un submarin rus cu propulsie nucleara a lansat, cu succes, patru rachete balistice intercontinentale (ICBM), in cadrul unui test, a anuntat marti Marina rusa, relateaza The Associated Press.Submarinul - care poarta numele Iuri Dolgoruki, un print care ar fi infiintat Moscova - a lansat rachetele…

- Rusia nu se afla in discutii cu guvernul sirian privind furnizarea de sisteme de rachete sol-aer S-300 si nu crede ca acestea sunt necesare, a declarat Vladimir Kozhin, consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, citat vineri de cotidianul Izvestia, sugerand o schimbare a pozitiei Rusiei, relateaza…

- Berlinul nu va deveni mai independent de Moscova prin aprobarea construirii gazoductului Nord Stream 2, al carui obiectiv este transportarea gazului natural din Rusia spre Germania, a declarat joi un oficial de rang inalt din Guvernul german, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Parlamentul Armeniei se va reuni la 1 mai in sesiune speciala pentru a-l alege pe noul premier, potrivit unei declaratii publicate pe site-ul oficial al legislativului de la Erevan joi, informeaza agentiile de presa Reuters si TASS. In acelasi timp, miscarea de contestare antiguvernamentala continua…

- Presedintele american Donald Trump a amanat introducerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei si este putin probabil sa aprobe o decizie in acest sens daca Moscova nu lanseaza o noua provocare, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei SUA, informeaza agentia Reuters.