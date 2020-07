Stiri pe aceeasi tema

- Ședința ordinara a Consiliului local Luduș aferenta lunii iunie a fost convocata de primarul Cristian Moldovan in sala mare a Casei de Cultura „Pompeiu Harașteanu” in condiții de distanțare fizica a participanților. Pentru aceasta ședința, Mariana Tac, secretara legislativului local, a inscris la ordinea…

- Odata cu scaderea numarului de infectari și de cazuri grave cu COVID-19, secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența din Targu-Mureș va reveni din aceasta saptamana la funcționarea obișnuita pentru pacienți non-COVID. La fel, va fi reluata activitatea…

- Directorul general al Piete SA, societatea de administrare a pietelor din Timisoara, Ioan Nasleu, si-a cumparat impreuna cu inca o persoana un apartament de 72 mp in Florida, arata tion.ro, care citeaza din ultima declaratie de avere a directorului de la Piete SA. Potrivit sursei citate, din…

- 3 barbați, din comuna Ghindari, sunt cercetați de polițiștii din Mureș, pentru comiterea infracțiunilor de taiere ilegala de arbori și furt de arbori. In cursul lunii aprilie a.c., Secția de Poliție Rurala Ghindari a fost sesizata de catre un barbat, despre faptul ca de pe o parcela de padure aflata…

- Pompierii intervin la aceasta ora pentru evacuarea apei dintr-o curte din orașul Luduș. De asemenea, un drum din localitatea Raciu este inundat in acest moment. La fața locului sunt Pompierii de la Punctul de Lucru Raciu, informeaza ISU Mureș. Rodica Boariu Sursa articolului: Inundații la Luduș și Raciu…

- Conducerea spitalului a precizat, astazi, ca in data de 8 iunie, trei medici din cadrul sectiei de Chirurgie generala au prezentat febra și simptome digestive, iar, in urma testarii, doi au fost confirmati pozitiv. Aceștia au fost internati in spital, iar sectia a fost inchisa, urmand ca atat pacientii,…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat ca incepand de astazi, Spitalul Judetean „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava a inceput sa funcționeze cu sectoare non-COVID, primul pacient fiind internat și tratat la secția de chirurgie. Tot astazi, a spus Flutur, a sosit și stația de osmoza…

- Pentru a treia oara in acest an, primarul Cristian Moldovan a convocat ședința ordinara a Consiliului local in condițiile care reglementeaza activitațile instituțiilor in vremea pandemiei. Ședința s-a desfașurat in sala mare (440 de locuri) a Casei de Cultura „Pompeiu Harașteanu” cu respectarea distanței…