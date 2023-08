S-a activat Planul Roșu de Intervenție in județul Dambovița dupa explozia urmata de incendiu la o stație GPL din localitatea Crevedia . Avand in vedere numarul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție ISU Dambovița a transmis un mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert. ȘAPTE PERSOANE SUNT RANITE. Avand in [...] The post S-a activat Planul Roșu de Intervenție in județul Dambovița dupa explozia urmata de incendiu la o stație GPL din localitatea Crevedia. VIDEO first appeared on Partener TV .