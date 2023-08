„ Jazz on the Rooftop” face la Ploiești să vibreze ritmuri înalte de jazz

Ediția a VI-a a Jazz on the Rooftop a început de vineri și va ține până duminică la Ploiești. Unul dintre cele mai apreciate evenimente din orașul lui nenea Iancu revine în această vară, în perioada 25-27 august, potrivit filarmonicaploiesti.ro.… [citeste mai departe]