Ryanair se aşteaptă la "o creştere uriaşă" a numărului de călătorii din Europa Ryanair se asteapta la &"o crestere uriasa&" a calatoriilor aeriene în Europa, cu exceptia Irlandei si a unor parti din piata britanica, a declarat vineri directorul general al companiei, Michael O'Leary, transmite Reuters.

Operatorul aerian low-cost a transportat 5,3 milioane de pasageri, în crestere de la numai 400.000 în aceeasi luna a anului trecut, când sectorul aerian era închis din cauza pandemiei, dar cu mult sub cei 14,2 milioane de pasageri transportati în iunie 2019.

O'Leary se asteapta la peste 8 milioane de pasageri în iulie,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

