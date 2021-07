Ryanair se aşteaptă la ”o creştere uriaşă” a călătoriilor aeriene în Europa, cu excepţia Irlandei şi a unor părţi din piaţa britanică Operatorul aerian low-cost a transportat 5,3 milioane de pasengeri, in crestere de la numai 400.000 in aceeasi luna a anului trecut, cand sectorul aerian era inchis din cauza pandemiei, dar cu mult sub cei 14,2 milioane de pasageri transportati in iunie 2019. O’Leary se asteapta la peste 8 milioane de pasageri in iulie, cu un factor de incarcare de circa 75%. ”A avut loc o crestere uriasa a redresarii traficului aerian in Europa. Consider ca Europa, excluzand Irlanda, va reveni la 75%-80% din volumul de trafic normal, in iulie, august si septembrie”, a declarat O’Leary la postul de radio irlandez… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

