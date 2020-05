Ryanair reia 40% din zborurile planificate. Reguli noi pentru pasageri

Stiri pe aceeasi tema

- Conform Daily Star , masura inseamna in cifre ca aproape 1.000 de zboruri vor fi reluate in fiecare zi. „ Ryanair va opera un program de zbor zilnic de aproape 1.000 de zboruri, restabilind 90% din rețeaua de rute anterioare Covid-19”, se arata intr-un comunicat al companiei aeriene irlandeze. In acest…

- Compania aeriana de tip low-cost Ryanair a anunțat, marți, ca intenționeaza sa reintroduca 40% din zborurile in iulie, noteaza BBC. Astfel, incepand cu 1 iulie 2020, Ryanair va opera aproximativ 1.000 de zboruri pe zi, sub rezerva ridicarii restricțiilor de calatorie și a masurilor de siguranța pe aeroporturi.…

- Cel mai mare operator low-cost din Europa reia o parte dintre cursele suspendate pe fondul pandemiei, intre care și una din Romania Operatorul irlandez Ryanair reia o parte dintre zborurile pe care le-a suspendat din cauza pandemiei, pe lista companiei figurand și ruta București-London Stansted, care…

- Ryanair cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a raportat marti o scadere de 99,6% a numarului de pasageri transportati in luna aprilie, in timp ce rivalul Wizz Air a informat ca numarul sau de pasageri s-a redus cu 97,6%, in conditiile in care pandemia de coronavirus a paralizat transportul…

- Zborurile au fost reluate catre destinatii europene, inclusiv Budapesta, Sofia si Lisabona. Întrucât aeronavele apartinând gigantilor aerieni easyjet, Ryanair si British Airways sunt obligate sa ramâna la sol din cauza pandemiei, viitorul industriei pare sumbru. Însa…

- Grupul irlandez a anunțat intr-un comunicat de presa ca planul vizeaza 15% din totalul de 19.000 de angajați. Reducerile sunt „minimul de care avem nevoie pentru a supraviețui in urmatoarele 12 luni”, a declarat șeful companiei, Michael O'Leary, pentru BBC. Citește și: Ryanair contesta masurile…

- Compania aeriana Ryanair a anunțat ca este posibil sa nu mai opereze zboruri de pasageri pana in luna iunie.Cunoscuta companie irlandeza a precizat ca flota sa va ramane la sol, cel mai probabil, in lunile aprilie și mai, in urma restricțiilor fara precedent, pe fondul pandemiei globale de coronavirus,…

- Indicele general al bursei de la Milano inregistra luni dimineata o scadere de 4%, cea mai mare depreciere inregistrata de bursele europene, dupa ce cresterea numarului cazurilor de infectie cu coronavirus in afara Chinei a dat nastere la ingrijorari ca epidemia va avea un impact mai mare asupra economiei…