Ryanair reduce numărul curselor în iarnă Ryanair a anuntat joi reduceri ale programului sau de iarna, din cauza intarzierilor de livrare a aeronavelor Boeing, dar cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri a declarat ca prognoza sa referitoare la traficul sau pe tot parcursul anului nu a fost afectata ”inca”, transmite Reuters. Ryanair, care este unul dintre cei mai mari clienti ai Boeing, a declarat intr-un comunicat ca se astepta sa primeasca 27 de avioane intre septembrie si decembrie. Cu toate acestea, intarzierile de productie la fabrica de fuzelaje Spirit din Wichita, Kansas, combinate cu reparatiile Boeing… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

