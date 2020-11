Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair a raportat luni pierderi de 226 de milioane de euro in trimestrul trei al acestui an. Este prima data in ultimii 30 de ani cand compania aeriana inregistreaza pierderi in sezonul de vara, in urma restricțiilor de calatorie impuse de pandemia de coronavirus, relateaza Agerpres.Intrimestrul trei…

- 193 de aeroporturi din Europa risca sa intre in faliment daca traficul aerian nu isi va reveni in curand. 250.000 de joburi sunt in pericol, transmite mediafax, citata de tvr . Consiliul International al Aeroporturilor avertizeaza ca 193 de aeroporturi risca sa demareze procedurile de faliment daca…

- „Nimeni nu poate prezice cu incredere aceste efecte. Suntem pregatiti sa pastram 100.000 de locuri de munca dintr-un total de aproape 130.000", spune conducerea. Guvernul german a declarat la sfarsitul primaverii ca va lansa un plan de salvare de 9 miliarde de euro pentru Lufthansa, anuntand…

- Operatorul aerian irlandez a informat ca va zbura cu aproximativ 40% din capacitatea folosita in sezonul de iarna din 2019. Planul initial fusese de 60%. Ryanair se asteapta sa transporte 38 de milioane de pasageri in anul financiar care se va incheia la 31 martie 2021. In anul financiar 2020,…

- Inca o lovitura pentru Ryanair, dupa ce pandemia i-a blocat toate avioanele la sol. Pretul biletelor va fi "redus semnificativ", iar sezonul de iarna va fi ”un eșec” Operatorul low-cost Ryanair a anuntat joi ca a fost fortat sa-si scada capacitatea cu o treime pe durata sezonului…

- Ryanair zboara cu avioanele goale. Operatorul reduce la 40% capacitatea de transport și cere un sistem de restrictii coordonat in UE Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, a anuntat vineri ca a fost fortat sa-si reduca din nou capacitatea in octombrie si ar putea fi nevoit sa procedeze…

- Ryanair reduce estimarile privind numarul de pasageri și ieftinește semnificativ biletele, pe fondul pandemiei. O'Leary se așteapta ca sezonul de iarna ”sa fie un esec” Ryanair si-a redus la 50 de milioane tinta de pasageri in anul financiar care se va incheia anul viitor, de la 60 de…

- Brașovul este un județ turistic. Cel puțin așa reiese din datele Institutului Național de Statistica, in privința destinației turiștilor din Romania. Din pacate, cei din domeniul HORECA la Brașov au dus și duc greul in incercarea de a supraviețui și la aceasat ora. Poate este vorba și de bunul simț…