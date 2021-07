Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa, a înregistrat noi pierderi importante: "Virusul continuă să facă ravagii asupra afacerii noastre" Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa, a anunțat luni ca se confrunta în continuare cu un context dificil din cauza pandemiei de COVID-19 și ca ar putea încheia anul fiscal &"cu o mica pierdere sau pe zero&", relateaza CNBC.



Operatorul irlandez a raportat o pierdere de 273 de milioane de euro în perioada aprilie-iunie a acestui an în contextul în care masurile de carantina în vigoare în numeroase țari europene în perioada Paștelui au dus la numeroase anulari de zboruri.



Pierderea este mai mica decât estimarea realizata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

