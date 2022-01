Ryanair a raportat pierderi, dar se așteaptă la scumpirea biletelor de avion din această vară Operatorul aerian irlandez Ryanair a raportat pierderi nete de 96 milioane de euro in trimestrul patru din 2021, dar este increzator ca reducerea capacitatilor de catre companiile rivale ar putea duce la majorarea preturilor in sezonul de vara. Pierderile sunt in linie cu estimarile analistilor, de 101 milioane de euro. In trimestrul patru din 2020, Ryanair a raportat pierderi de 306 milioane de euro, dupa ce in ultimele trei luni din 2019 a inregistrat un profit de 88 milioane de euro, transmit datele DPA si Reuters, citate de Agerpres. Compania cu sediul la Dublin a reiterat ca se asteapta la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

