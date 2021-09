Ryanair a pus capăt discuţiilor cu Boeing pentru achiziţia de avioane 737 MAX, din cauza neînţelegerilor legate de preţuri Decizia rara de a vorbi in public despre negocierile referitoare la achizitia de avioane a fost luata dupa luni de zile de discutii care au dus deja la amanarea unui acord pentru cea mai mare versiune a 737 MAX, atunci cand Ryanair a comandat din nou un model mai mic, an decembrie. O noua comanda mare a Ryanair ar oferi un impuls producatorului american de avioane, care reconstruieste increderea in modelul MAX, consemnat la sol timp de 20 de luni, pana in noiembrie, dupa doua accidente fatale. De asemenea, un acord cu Ryanair ar accelera o redresare provizorie a industriei dupa pandemia de Covid-19.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

