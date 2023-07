Ryanair a adoptat luni un ton prudent cu privire la cererea de călătorii pentru restul anului Ryanair, care a efectuat zboruri cu un numar record de pasageri atat in mai, cat si in iunie, a declarat ca cererea pare robusta pentru restul verii, tarifele fiind estimate sa continue sa creasca, dar la o rata procentuala mai scazuta de doua cifre, din iulie pana in septembrie. Tarifele pentru pasagerii care rezerva in apropierea datei de plecare au scazut la sfarsitul lunii iunie si inceputul lunii iulie, iar CEO-ul Michael O’Leary a spus ca transportatorul low-cost va trebui probabil sa stimuleze cererea prin preturi mai mici in aceasta iarna, cand va avea de ocupat cu 25% mai multe locuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

