Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care echipa naționala a Spaniei a fost eliminata de la Cupa Mondiala de naționala Rusiei i-a inspirat pe internauți. Aceștia au facut glume și meme-uri in care personajul principal este Shakira, partenera lui Gerard Pique. Internauții au reacționat dupa ce aparatorul spaniol le-a facut rușilor…

- Tom Edwards, un artist din Colorado care picteaza cani de aproape 40 de ani, a fost deosebit de incantat cand a descoperit, in februarie, ca Elon Musk a postat pe contul sau de Twitter o poza cu o cana pictata de el, ilustrand un unicorn care scoate fulgere pe fund și alimenteaza o mașina electrica....…

- Filmul „Deadpool 2”, regizat de David Leitch, a generat in weekendul de debut incasari de 125 de milioane de dolari in Statele Unite. Asta a plasat filmul pe primul loc in box office. Incasarile la nivel internațional au ajuns la 176 milioane de dolari. Așadar, un total de 301 milioane de dolari, potrivit…

- Peste 6 milioane de tweet-uri au fost publicate de internauți, sambata, pe tema nunții regale dintre Prințul Harry al Marii Britanii și fosta actrița americana Meghan Markle, depașind de peste trei ori numarul de mesaje transmise pe Twitter in ziua nunții prințului William cu Kate. VIDEO/Andreea Archip,…

- Peste 6 milioane de tweet-uri au fost publicate de internauti, sambata, pe tema nuntii regale dintre printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markel, depasind de peste trei ori numarul de mesaje transmise pe Twitter in ziua nuntii printului William cu Kate, informeaza duminica…

- A trecut aproape un an de cand Post Malone a anunțat ca va lansa al doilea album, iar ziua magica a venit, lasandu-i masca pe fanii mega entuziasmați. In mod normal, fanii și-au exprimat incantarea in privința albumului scriindu-i artistului mesaje pe Twitter. Cele 18 piese i-au facut pe fani sa stea…

- Ouale provenite de la Rose Acre Farms, tinutul Hyde, Carolina de Nord, ar putea fi contaminate cu o forma de salmonella care poate provoca o infectie grava, a anuntat Administratia Americana pentru Alimente si Medicamente (FDA), intr-un comunicat. Ouale au fost vandute sub mai multe branduri…

- Daca te gandeai ca Nicki Minaj a disparut din peisaj, ei bine cantareața doar și-a luat o vacanța și revine incet dar sigur cu noi forțe și multa inspirație. Deși nu a mai lansat un album din 2014, superstarul a postat pe Twitter imagini ale unor viitoare piese intitulate “Barbie Tings” și “Chun Li”.…