- Comisia Europeana a propus, miercuri, redeschiderea frontierelor interne in spatiul Uniunii Europene si reluarea progresiva a activitatilor turistice, in contextul relaxarii restrictiilor antiepidemice, anunța MEDIAFAX."Aceasta nu va fi o vara normala. Dar, daca facem eforturi, nu vom petrece…

- Scenaristul si regizorul Olivier Marchal va realiza un film despre viata muzicianului francez Johnny Hallyday, care a murit in decembrie 2017, potrivit news.ro.Lungmetrajul va cuprinde experientele personale si artistice, de la varsta de 18 ani si pana la moarte. Marchal, cunoscut pentru „36…

- Un editorial al filosoafei Julia de Funes, nepoata actorului, pentru Le Figaro. Dincolo de dificultatea exercițiului, de justețea tonului și de motivarea probabil justa a masurilor luate, discursul lui Edouard Philippe in fața Adunarii Naționale a fost intruchiparea piruetei terminologice a lui „In…

- Romanciera chineza Fang Fang, al carei jurnal va fi publicat si in strainatate, a descris viata de zi cu zi din Wuhan in timpul crizei. Dezvaluirile ei, in mediul online, i-au infuriat pe nationalistii din China, scrie Le Figaro.Ea este acuzata de tradare din cauza jurnalului scris in izolare.…

- Premierul francez Edouard Philippe a declarat miercuri ca angajatii din sistemul de sanatate in regiunile cele mai afectate de COVID-19 vor primi cate o prima de 1.500 de euro, precum si o plata mai ridicata decat de obicei pentru orele suplimentare, potrivit Reuters si Le Figaro. Prim-ministrul…

- Un barbat din Franta s-a ratacit in Muntii Pirinei dupa ce a plecat de acasa, incalcand regulile izolarii, pentru a-si cumpara tigari din Spania, relateaza Le Figaro. Potrivit jurnalului francez, fumatorii din regiunile de la frontiera cu Spania au obiceiul de a merge la spanioli pentru a cumpara…

- Franta a inregistrat in aceasta seara 19.856 de cazuri confirmate de Covid-19, adica cu 3.176 in plus fata de duminica seara. 8.675 de persoane sunt in prezent spitalizate, adica 1.435 in plus fata de duminica. Printre ele, 2.082 sunt la Terapie Intensiva, adica 335 in plus fata de ieri, a anuntat…