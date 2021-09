Stiri pe aceeasi tema

- La finele lunii august, 70% din populația adulta a Uniunii Europene a fost vaccinata complet. Romania se afla undeva pe la 30% iar Guvernul mituiește populația nevaccinata cu loterii și premii in bani. In plus, autoritațile afla din presa ca exista rețele care falsifica certificate de vaccinare deși…

- Medicii din Timișoara se confrunta cu un fenomen care tinde sa capete amploare. Unii bolnavi de Covid-19 ajung la spital cu forme severe, deși spun ca sunt vaccinați. Iar doctorii se intreaba daca ei chiar sunt vaccinați. Astfel de cazuri ar mai fi fost și la Cluj, spune directorul Spitalului „Victor…

- Un barbat in varsta de 34 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Potrivit medicului Cristian Oancea, tanarul nu s-a vaccinat impotriva virusului, pentru ca a citit din surse neverificate ca serurile fac rau si…

- Fostul ministru al Transporturilor, Ovidiu Silaghi, a ajuns de urgenta la Spitalul Clinic Judetean Constanta. Acesta se afla in vacanta, pe litoral, iar miercuri noapte, la ora 02.00, s-a prezentat in Urgenta spitalului cu o bucata de mancare blocata in esofag, anunța presa locala. Medicii…

- O fetița se zbate intre viața și moarte dupa ce s-a inecat intr-o piscina. Aceasta este internata la Terapie Intensiva din cadrul Spitalului de Pediatrie. Medicii au un pronostic rezervat in ceea ce privește starea ei pe viitor. Copil inecat in piscina La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD.…

- Caz ciudat la Iași. Un barbat complet vaccinat, in stare grava la ATI. Un barbat in varsta de 71 de ani, infectat cu tulpina indiana Delta, este internat in stare grava pe secția de Terapie Intensiva a spitalului din Iași, in ciuda faptului ca a fost vaccinat cu ambele doze de vaccin impotriva coronavirusului.…

- ,,In vederea optimizarii tratamentului sau medicamentos si a terapiei de recuperare medicala, Sfantul Parinte va ramane internat inca cateva zile", a anuntat purtatorul de cuvant, Matteo Bruni, in declaratia sa zilnica referitoare la starea Suveranului Pontif, potrivit Agerpres .La momentul la care…

- Lumea medicinei este mai saraca, dupa ce fostul director medical al Spitalului din Harșova s-a stins din viața. Potrivit primelor informații, doctorul Dumitru Dumitrescu a fost descoperit mort in casa, de catre un vecin, iar decesul lui s-ar fi produs in urma cu trei zile. Informații cutremuratoare!