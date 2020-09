Stiri pe aceeasi tema

- Chef Florin Dumitrescu, Chef Sorin Bontea si Chef Catalin Scarlatescu se reintorc intr-un nou sezon „Chefi la cutite“. Printre concurentii ale caror farfurii vor fi jurizate de cei trei se numara Catalin Cazacu, Carmen Fit, Ruxi Opulenta si Gina Felea.

- Luni, 7 septembrie, de la 20.30, Antena 1 da startul unui nou sezon Chefi la Cuțite. Chef Florin Dumitrescu, Chef Sorin Bontea și Chef Catalin Scarlatescu se intorc pentru a juriza cele mai spectaculoase sau cele mai ciudate farfurii care le vor fi servite pe banda.

- Amalia Bellantoni de la emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1 a fost batuta crunt in mijlocul strazii, de doi indivizi. Sicilianca a aparut sa faca declarații, la scurt timp dupa incidental neplacut.

- Amalia Bellantoni a trecut prin clipe de coșmar, in urma cu cateva zile. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite” a fost batuta, in plina strada, de mai mulți indivizi. A ajuns la spital, pe perfuzii, iar acum are mana in ghips.

- Dupa ce a caștigat sezonul 3 al emisiunii Asia Express, Chef Sorin Bontea a devenit parca o adevarata forța de neoprit! Recent, juratul emisiunii Chefi al cuțite a lasat cratițele și a fost surprins in cea mai neașteptata ipostaza!