Ruxandra Avram, BNR: Punem presiune pentru reducerea comisioanelor percepute persoanelor fizice

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis reducerea accizei la motorina cu 183,62 lei/1.000 litri, respectiv cu 217,31 lei/tona, pentru motorina utilizata drept carburant pentru motor in sectorul transportului de marfuri, respectiv de persoane. Potrivit deciziei Guvernului, pentru transportatorii de marfuri și persoane, se…

- Impozitarea veniturilor globale in mod progresiv nu poate fi omisa atunci cand se discuta despre finantele unei tari, a declarat, marti, Florin Georgescu, la conferinta "Meeting the Challenges of Volatility", acesta precizand ca nu vorbeste in calitate de prim-viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei,…

- Conform unei Ordonante de Urgenta adoptate, joi, de Guvern, optiunea persoanelor fizice de a dona 2% din impozitul pe venit entitatilor nonprofit va fi valabila 2 ani consecutivi, informeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP) printr-un comunicat de presa. ”Contribuabilii care obtin venituri din salarii…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat un raport de respingere, marti, proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani.

- Guvernul pregatește o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand inca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața. Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti, profesorul Mircea Dumitru, afirma ca trebuie sa se puna o presiune continua asupra politicienilor ca sa accepte conditia unui discurs onest si se declara optimist in forta de atractie si puterea de iradiere pe care adevarul continua sa o aiba in societate. "Cred…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului…

