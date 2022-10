Premierul Olandei Mark Rutte a declarat, miercuri, la Cincu (județul Brașov), intr-o conferința comuna de presa cu președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciuca, ca „Olanda nu este, in principiu, impotriva aderarii Romaniei la Schengen”, dar aderarea „poate fi realizata cand toate condițiile sunt indeplinite”. La randul sau, presedintele Klaus Iohannis a precizat ca este […] The post Rutte: Aderarea Romaniei la Schengen poate fi realizata cand toate condițiile sunt indeplinite. Iohannis: Nu intenționez sa dau un termen limita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…