- Competiția de handbal feminin de la Jocurile Olimpice a debutat astazi cu o surpriza. Brazilia a invins-o clar pe Spania, scor 29-18. Jocurile Olimpice de la Paris 2024 incep pe 26 iulie. Gazeta Sporturilor are 4 trimiși speciali - Luminița Paul, Roxana Fleșeru, Remus Dinu și fotoreporterul Raed Krishan…

- Stephane Sejourne, ministrul francez de Externe, a subliniat ca delegația Israelului este binevenita la Paris, cu ocazia Jocurilor Olimpice, in pofida unor reacții negative venite din Hexagon in ultima perioada, scrie hotnews.ro .

- Ucraina va deschide in timpul Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris un pavilion in care vor fi primiti sportivi, politicieni si alte personalitati internationale cu scopul de a-i face sa participe la ''forta si spiritul'' de care poporul ucrainean da dovada in contextul agresiunii armatei ruse, scrie…

- Simona Halep (locul 1136 WTA) nu va putea participa la ediția Jocurilor Olimpice din vara, de la Paris. Competiția va debuta pe data de 26 iulie, urmand sa se incheie pe 11 august. Potrivit Federatiei, Simona Halep nu a indeplinit criteriul legat de clasament si nu va putea merge la Paris.

- Țarile din G7 susțin propunerea Franței privind impunerea unui armistițiu global in timpul Jocurilor Olimpice. Competiția se va desfașura la Paris. Solicitarea vizeaza toate conflictele in derulare in lume, potrivit mediafax.

- Comitetul International Olimpic a atribuit, joi, Frantei o medalie de argint la ciclism pentru competitia de la a doua editie a Jocurilor Olimpice moderne, de la Paris, din 1900. Medalia i-a fost acordata initial Marii Britanii, relateaza AFP, potrivit news.ro

- Tahiti, insula din Polinezia franceza, in inima Oceanului Pacific, cu capitala in orașelul pitoresc Papeete, va gazdui intrecerile de surfing ale Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Locul de acolo dedicat aventurierilor cu placa de surfing se numește Teahupo’o și este considerat unul cu valuri impunatoare,…