Rutina lui Andrew Tate în închisoare: „Există un singur fel în care poți să supraviețuiești„ Andrew Tate a vorbit despre rutina lui in inchisoare și a dezvaluit pe Twitter ca exista un singur fel in care poți supraviețui dupa gratii: cu disciplina și autocontrol. In urma cu cateva zile, Tribunalul București a decis ca Andrew Tate va ramane in arest, fiindu-i respinsa cererea de a fi plasat sub control judiciar. De la finalul anului trecut, de cand se afla in arest, Andrew Tate iși ține fanii de pe rețelele de socializare la curent cu toate trairile și starile prin care trece. Pe 29 decembrie, Andrew și Tristan Tate au fost reținuți sub acuzația de constituire de grup de crima organizata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In urma cu cateva zile, Tribunalul București a decis ca Andrew Tate va ramane in arest, fiindu-i respinsa cererea de a fi plasat sub control judiciar. De curand, milionarul britanic a vorbit despre supraviețuirea in inchisoare. Ce rutina are milionarul britanic in spatele gratiilor.

