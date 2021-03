Stiri pe aceeasi tema

- La miezul noptii, Timisoara, precum si comunele limitrofe Dumbravita, Mosnita Noua, Giroc si Ghiroda intra in carantina. In acest sens au fost stabilite trei rute ocolitoare pentru tranzitarea zonelor carantinate. Avand in vedere prevederile Ordinului DSU 6578 privind instituirea masurii de carantina…

- Sute de oameni au iesit sa protesteze, duminica dupa-amiaza, fata de masura de carantinare a Timisoarei si a celor patru comune periurbane, Mosnita Noua, Giroc, Dumbravita si Ghiroda, decizie care intra in vigoare in noaptea de duminica spre luni, la ora 00.00. Oamenii au inceput se adune in…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca urmeaza sa semneze ordinul de carantinare a Timisoarei si comunelor periurbane, Giroc, Mosnita Noua, Dumbravita si Ghiroda. Vor ramane deschise doar magazinele alimentare si farmaciile. Mall-urile si terasele vor fi inchise. "Trebuie sa ne uitam la situatia in care…

- Principalele restricții stabilite de CJSU Timiș dupa decizia de carantinare a municipiului Timișoara și a localitaților limitrofe Moșnița Noua, Giroc, Dumbravița și Ghiroda au fost facute publice. Conform deciziei luate in CJSUT, incepand cu data de 8 martie 2021 ora 00:00, in perimetrul vizat, este…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a facut, astazi, un anunț legat de situația localitaților din jurul Timișoarei care sunt in carantina. ”Astazi, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, voi susține ridicarea carantinei pentru Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița…