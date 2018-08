Rută comercială arctică. Prima navă port container, la drum Rusia spera sa o transforme intr-o noua ruta majora de shipping. Nava Venta Maersk a plecat joi din Vladivostok pentru ca la inceputul saptamanii viitoare sa plece din Busan, Coreea de Sud, transmite Reuters. Ulterior, in jurul datei de 1 septembrie, vasul va trece prin Stramtoarea Bering pentru a ajunge la Sankt Petersburg la finele lunii septembrie. Calatoria pe ruta arctica a navei Venta Maersk care are capacitatea de a transporta 3.600 de containere este ultimul semn al expansiunii acestei rute care devine mai accesibila navelor pe masura ce incalzirea climei reduce cantitatea de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

