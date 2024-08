Ruta bisericilor fortificate: Biserica Romano-Catolică Sf. Gheorghe din Ciucsângeorgiu Bisericile fortificate: Inima comunitații sasești protestante. In satele sasești din Transilvania, acolo unde totul merge ceas, bisericile fortificate se inalța maiestuos pe culmi, nu doar ca structuri arhitectonice, ci ca simboluri ale unei solidaritați comunitare ce a traversat secole. Inițial edificate pentru rugaciune și reflecție, s-au transformat rapid in cetați de aparare… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bisericile fortificate: Inima comunitații sasești protestante. In satele sasești din Transilvania, acolo unde totul merge ceas, bisericile fortificate se inalța maiestuos pe culmi, nu doar ca structuri arhitectonice, ci ca simboluri ale unei solidaritați comunitare ce a traversat secole. Inițial edificate…

- Bisericile fortificate: Inima comunitații sasești protestante. In satele sasești din Transilvania, acolo unde totul merge ceas, bisericile fortificate se inalța maiestuos pe culmi, nu doar ca structuri arhitectonice, ci ca simboluri ale unei solidaritați comunitare ce a traversat secole. Inițial edificate…

- Bisericile fortificate: Inima comunitații sasești protestante. In satele sasești din Transilvania, acolo unde totul merge ceas, bisericile fortificate se inalța maiestuos pe culmi, nu doar ca structuri arhitectonice, ci ca simboluri ale unei solidaritați comunitare ce a traversat secole. Inițial edificate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru mai multe judete, printre care si Maramuresul, valabila de joi de la ora 10:00 pana vineri la ora 2:00. Potrivit ANM, in intervalul menționat, in zona de munte, Oltenia,…

- Aleșii județeni au aprobat, in urma cu cateva zile, componenta integrala a planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al regiei a fost aprobata prin…

- Hotararea Dietei de la Cluj din anul 1622, considerata actul de infiintare a colegiilor reformate din Transilvania, este prezentata in original in expozitia temporara "Oratio, Studio et Collectio. 400 de ani de existenta a colegiilor reformate din Transilvania", care poate fi vizitata la Sectia de Istorie…

- Cel mai mare festival Rock din Transilvania iși deschide porțile, și la propriu și la figurat, pentru amatorii acestui gen muzical, la Targu Mureș, la final lunii iunie. Maris Fest revine in aceasta vara cu forțe noi, concerte explozive și distracție, la complexul Mureșul. „Revenirea la matca… rock,…

- Aceasta va fi organizata vineri, 17 mai 2024, intre orele 10-15, in centrul municipiului. Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Covasna, Targul de Oferte Educationale este un eveniment important de marketing educational din invatamantul preuniversitar, in care unitatile scolare liceale din municipiul…