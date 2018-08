Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna dinspre Horia Tecau (33 de ani, 15 ATP, la dublu). Constanteanul a castigat, alaturi de olandezul Jean-Julien Rojer (37 de ani, 9 ATP, la dublu) primul trofeu de la revenirea in circuit, la Winston Salem, in Statele Unite ale Americii, competitie la care triumfase si in 2017.

- Horia Tecau, prima declarație dupa titlul de la Winston-Salem. Se repeta scenariul din 2017? Cand au triumfat la Winston-Salem, 2017, olandezul și romanul au devenit campioni la US Open. Succesul din Carolina de Nord este extrem de prețios pentru Horia Tecau (33 de ani, locul 15 ATP la dublu), scrie…

