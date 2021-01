Rusul Aleksandr Kokorin s-a transferat la Fiorentina

Stiri pe aceeasi tema

- Zvonurile și informațiile tot mai concrete referitoare la transferul lui Aleksandr Kokorin la Fiorentina au fost oficializate joi, prima data de catre Spartak Moscova, pe site-ul sau oficial. Jucatorul de 29 de ani anunțase deja pe Twitter ca a devenit jucatorul clubului „viola”, potrivit…

- ​FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu clubul Seongnam FC din Coreea de Sud pentru transferul atacantului Sergiu Bus.Jucatorul în vârsta de 28 ani, care a evoluat în 11 partide si a înscris 2 goluri pentru FCSB în acest sezon, si-a luat ramas bun de la colegii sai…

- Clubul Napoli a anuntat, sambata, ca fotbalistul Fabian Ruiz a fost testat pozitiv cu coronavirus, relateaza News.ro. “Toate rezultatele negative la testele Covid-19 facute in aceasta dimineata de componentii echipei, cu exceptia celui al lui Fabian Ruiz. Jucatorul spaniol a fost testat pozitiv…

- Prim-divizionara de fotbal Sepsi OSK Sf.Gheorghe a anuțat transferul mijlocașului spaniol Eder Gonzalez Tortella. Jucatorul, in varsta de 23 de ani, a evoluat ultima oara la echipa de liga secunda FK Miercurea Ciuc. Acesta a semnat cu gruparea covasneana un contract valabil pe un an și jumatate, cu…

- Fundasul Stefan Radu a devenit, miercuri, jucatorul cu cele mai multe prezente in Serie A, 320, din istoria echipei Lazio, informeaza presa italiana, potrivit news.ro. Lazio a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Fiorentina, in etapa a XVI-a a campionatului italian. Stefan…

- Fundasul roman Stefan Radu a devenit, miercuri, jucatorul care are cele mai multe meciuri disputate pentru clubul Lazio Roma in prima liga italiana de fotbal, 320. Radu (34 ani), introdus in min. 77 al partidei dintre Lazio si Fiorentina (2-1), l-a depasit pe Aldo Puccinelli, care a adunat…

- Joshua Kimmich, fotbalistul lui Bayern Munchen si al nationalei Germaniei, care a fost operat duminica la genunchiul drept, va fi indisponibil pana in luna ianuarie, a anuntat clubul sau. Kimmich a parasit terenul cu ochii in lacrimi dupa un duel cu Erling Haaland, in derby-ul de sambata…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic (liderul ATP) vede in tanarul jucator italian Jannick Sinner (19 ani, 43 ATP) un posibil viitor nr. 1 mondial. Sinner a castigat finala Next Gen ATP in 2019 si se afla in Top 50 ATP, dupa ce a ajuns pana in sferturi la Roland Garros unde a fost invins destul de…