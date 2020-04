Stiri pe aceeasi tema

- Rustu Recber, 46 de ani, fosta legenda a fotbalului turc si fostul portar al gruparii FC Barcelona, a trecut prin momente grele dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, noteaza Mediafax.Dupa 11 zile in care a stat in spital, fiind, la un moment dat in stare critica, fostul mare fotbalist turc a…

- Inițiativa taximetriștilor aradeni, care ofera transport gratuit de acasa spre spital sau de la spital spre casa pentru personalul medical implicat in lupta cu coronavirusul a dat idei și altor oameni de afaceri. Octavian Potolia, patronul unei vulcanizari, a decis sa ofere servicii specifice de vulcanizare…

- Pana in aceasta dimineața, la ora 10, conform datelor oficiale, au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița Nasaud și Vrancea. Persoanele confirmate pozitiv au varste…

- Un tanar de 27 de ani din judetul Caras-Severin, confirmat cu coronavirus si internat in Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, a fost externat luni seara, dupa ce a avut doua teste negative. Acesta este cel de-al 14-lea pacient externat din spitalul de la Timisoara si considerat...

- Duminica, cand statisticile din orașul chinez au aratat numai 8 imbolnaviri, cea mai scazuta cifra din ianuarie pana acum, medicii au aparut intr-un filmuleț, renunțand la maști și zambind. Personalul medical a transmis acest mesaj cu prilejul inchiderii ultimului spital temporar din Wuhan…

- Actiunile Alphabet, compania mama a Google, au crescut vineri cu peste 9% dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat ca proprietarul gigantului motor de cautare va crea un website care va ajuta la a stabili daca o persoana are nevoie de un test pentru coronavirus sau nu, transmite Reuters.O…

- Barbatul a murit la cinci zile dupa ce a fost externat dintr-un spital de campanie construit in Wuhan, special pentru pacientii cu coronavirus. Era considerat vindecat. Informatia, aparuta intr-un ziar din Shanghai, a fost stearsa ulterior, potrivit South China Morning Post. Potrivit articolului initial,…