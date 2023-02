Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul roman de tenis Gabi Adrian Boitan (23 ani, 746 ATP) a caștigat duminica seara finala turneului ITF de la Palm Coast, Florida (SUA), invingand in finala pe favoritul numarul 3 al turneului, argentinianul Ignacio Monzon (530 ATP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu (42 WTA, principala favorita) s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari, dupa ce a dispus, in optimi, in doua seturi, 6-2, 7-5, de rusoaica Anastasia Zaharova (186…

- Jucatoarea croata de tenis Petra Martic (36 WTA, favorita nr. 4) a fost eliminata miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Lyon, dotat cu premii totale de 225.480 de euro, dupa ce a cedat in trei seturi, 6-2, 6-7 (3/7), 2-6, in fata americancei Alycia Parks (79 WTA). Fii…

- Jessica Pegula, numarul 3 mondial, cea mai bine clasata jucatoare ramasa pe tablou, a revenit in sferturile de finala la Melbourne, invingand-o pe fosta campioana de la Roland Garros, Barbora Krejcikova, in prima lor intalnire din circuit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Auckland (Noua Zeelanda), fiind invinsa in trei seturi, 3-6, 6-2, 7-5, de chinezoaica Zhu Lin, intr-o partida disputata joi, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, al carei tata este roman, s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari americani, dupa ce a dispus de cehoaica Linda Fruhvirtova cu 4-6, 6-4, 6-2, conform Agerpres.…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale in valoare de 259.309 dolari, invingand-o in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-2, pe compatrioata sa Katie Volynets, intr-o partida disputata luni,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Angers (Franta), dotat cu premii totale de 92.742 euro, dupa ce a invins-o, miercuri, pe americanca Hina Inoue cu 6-4, 7-6 (5), anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…