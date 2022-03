Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de Externe din Ucraina și Rusia vor avea prima intalnire de la inceputul razboiului, in Turcia. Cel mai probabil, aceasta va fi organizata maine, 10 martie. Ministerul rus de Externe a confirmat ca ministrul Serghei Lavrov va avea o intrevedere cu omologul ucrainean Dmytro Kuleba, in Turcia,…

- Peste 6.600 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, sambata, pana la ora 12.00, potrivit datelor Poliției de Frontiera. In total, de la declanșarea conflictului asupra Ucrainei de catre Rusia, in Romania au ajuns și au ramas aproximativ 14.000 de cetațeni ucraineni, dintre care 54 au cerut protecția…

- Un avion ucrainean a intrat, joi dimineața, in spațiul aerian al Romaniei. Au fost ridicate imediat doua aeronave militare, aparatul de zbor fiind interceptat și pus sa aterizeze la Baza Aeriana 95 din Bacau. Aeronava a fost observata de o patrula a Poliției de Frontiera in zona localitații Vicovu de…

- Numarul cetatenilor ucraineni, care isi stabilesc domiciliul in comuna Varfu Campului, din judetul Botosani, creste considerabil pe fondul tensiunilor de la granita dintre Ucraina si Rusia. Comuna Varfu Campului e amplasata langa granița cu Ucraina, la 30 km de Vama Siret, și este practic la jumatatea…

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie pentru BBC, relateaza, luni, Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Statele Unite au anuntat ca Rusia continua sa-si consolideze prezenta militara la granitele Ucrainei, intr-un moment in care Franta pretinde ca are angajamente de la Kremlin, astfel incat sa nu existe o „escaladare” suplimentara, relateaza AFP. „Am continuat sa observam, inclusiv in ultimele 24 de ore,…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, joi dimineața, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca susține prezența militara sporita in Romania, in contextul tensiunilor cu Rusia. ”Salut, cu caldura, anunțul președintelui Emmanuel Macron, privind disponibilitatea Franței de a participa…

- UPDATE Bagajul suspect era un rucsac ce conținea un fes și un incarcator, a anunțat Serviciul Roman de Informații. Traficul la metrou a fost reluat. Circulația metroului este oprita, vineri seara, la Piața Victoriei 1, unde ar fi fost gasit un colet suspect. La fața locului se deplaseaza echipa pirotehnica…