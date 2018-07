Rusoaica Maria Butina, acuzată că a acţionat ca un agent rus pentru a influenţa alegerile din SUA Un mare juriu american a adaugat marti un nou cap de acuzare impotriva unei rusoaice inculpate luni, respectiv ca a actionat ca un agent al guvernului rus in timp ce dezvolta legaturi cu cetateni americani si infiltra grupuri politice, relateaza Reuters.



Maria Butina, care a studiat la Universitatea americana din Washington si care este o fondatoare a unui grup rus care militeaza pentru dreptul de a detine arme, a fost pusa sub acuzare luni pentru conspiratie de a actiona in numele guvernului rus.



Marti, marele juriu a adaugat o acuzatie mai grava, aceea ca femeia a actionat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

