Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana actioneaza permanent pentru prevenirea si combaterea delictelor din domeniul transportului, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. In urma actiunilor desfasurate de politistii de ordine publica, in ultima saptamana, aproape 2.000 de metri cubi de material lemnos…

- Polițiștii au fost nevoiți sa traga patru focuri de arma in plan vertical. Abia atunci au reușit sa-l opreasca pe fugar și și-au dat seama... The post Sofer din Timiș, oprit de poliție cu focuri de arma. Era baut, fara permis si fara declarație care sa-i justifice deplasarea appeared first on Renasterea…

- Liberalul Ovidiu Raetchi a fost amenintat, pe Facebook, cu moartea, daca va vota in Parlament legea care impune obligativitatea vaccinarii copiilor. El afirma ca in ultima perioada a primit sute de mesaje telefonice in miez de noapte si sute de mailuri, din partea antivaccinistilor. Deputatul PNL a…

- Politia Romana Inspectoratul General al Politiei Romane mdash; IGPR este principala institutie pentru aplicare a legii din Romania institutie specializata a statului care exercita atributii privind prevenirea, descoperirea si cercetarea in conditiile legii a tuturor infractiunilor.Ziua Politiei Romane…

- Diferența dintre munca de la distanța și statul acasa pentru supravegherea copiilor care nu merg la școala. Reglementari legale și cum sunt platiți angajații aflați in cele doua situații In condițiile in care autoritațile recomanda romanilor sa limiteze cat mai mult ieșirile din casa și aglomerația,…

- Munca la distanța in contextul extinderii coronavirusului. Ce masuri pot lua angajatorii și ce obligații au angajații care lucreaza de acasa In contextul creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul virus Covid-19 pe teritoriul Romaniei, companiile trebuie sa ia o serie de masuri pentru protejarea…

- Munca la distanța in contextul epidemiei cu coronavirus. Ce masuri pot lua angajatorii și ce obligații au angajații care lucreaza de acasa In contextul creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul virus Covid-19 pe teritoriul Romaniei, companiile trebuie sa ia o serie de masuri pentru protejarea…

- Potrivit reprezentantilor Prefecturii Galati, in uma controalelor declansate la inceputul saptamanii de Politie si reprezentanti ai DSP, s-a descoperit ca o persoana care trebuia sa fie izolata la domiciliu, dupa ce a calatorit intr-o tara afectata de coronavirus, este de negasit. La domiciliul persoanei…