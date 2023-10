Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Național de Securitate Publica (INSP) utilizeaza o drona pentru monitorizarea traficului rutier in vederea respectarii regulilor de circulație de catre șoferi, informeaza MOLDPRES . Ofițerul de presa al Inspectoratului General de Poliție, Silvia Vetcu, a menționat ca, in prezent, exista…

- Rudele Valentinei Bivol, tanara mama, in varsta de 30 de ani, ucisa intr-un grav accident rutier, la Sangera, care s-ar fi produs din cauza unei polițiste in varsta de 22 de ani, dupa ce a urcat beata la volan , fac apel la oamenii de buna credința. Cazul Valentinei a fost publicat pe o platforma de…

- Trei persoane in Ialoveni și Orhei au fost reținute pentru șantajarea unui om de afaceri cu peste 4.500.000 lei, incepand din luna aprilie 2023. Informația a fost confirmata, miercuri, 16 august, de Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Astfel, potrivit…

- "In ultimele ore, am fost martorii unor evenimente tragice in care valurile marii au facut iarasi victime", transmit reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. "In ultimele ore, am fost martorii unor evenimente tragice in care valurile marii au facut iarasi victime", transmit…

- Inspectoratul Național de Securitate Publica (INSP) are un nou șef. Este vorba despre Marin Manița, numit joi, 10 august, in funcție de ministrul de Interne, Adrian Efros, și șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernauțeanu. Noul conducator al INSP și-a inceput activitatea in Regimentul…

- Angajata unei banci din Chișinau a discriminat o femeie transgender pe criteriul identitații de gen. Este concluzia la care a ajuns Consiliul pentru Egalitate, potrivit unui document. Reprezentanții instituției au recomandat conducerii bancii sa informeze angajații despre decizie, iar pe viitor sa se…

- Scandal urmat de o bataie ca-n filme, pe sosea. O soferita care circula dinspre Timisoara spre Autostrada Vestului a sarit la bataie dupa ce tot... The post Video | Pietoni pentru 30 de zile! Pedeapsa șoferilor care s-au batut in trafic la Timișoara, dupa ce o mașina cu numere de Arad a incalcat regulile…