Rușinos! Administrația Fritz, din nou repetentă: după 32 de ani sirenele din Piața Victoriei au tăcut In urma cu 32 de ani, Timișoara devenea primul oraș din Romania liber de comunism. „Azi in Timișoara, maine in toata țara” a fost un slogan care a trezit o țara la realitate, iar Revoluția schimba regimul opresiv de atunci. Și tot de atunci, in fiecare 20 decembrie, sirenele din Piața Victoriei ne aduc aminte […] The post Rușinos! Administrația Fritz, din nou repetenta: dupa 32 de ani sirenele din Piața Victoriei au tacut appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momente cumplite, luni, la Timisoara. Sirenele antiaeriene ar fi trebuit sa sune in tot orasul pentru a marca 32 de ani de la momentul in care Timisoara a devenit primul oras liber de comunism, insa sirena din Piata Victoriei nu s-a auzit deloc. Mai multi revolutionari adunati in balconul Operei, un…

- Revoluționarii veniți sa comemoreze in balconul Operei din Timișoara evenimentele din decembrie 1989 au avut parte luni, 20 decembrie de o surpriza neplacuta. Pentru prima data dupa 32 de ani, sirena din centrul orașului nu a mai sunat. Nu a mai sunat sirena in cinstea celor cazuți la Revoluție. Pe…

- Sirenele antiaeriene ar fi trebuit sa sune in tot orasul Timisoara pentru a marca 32 de ani de la momentul in care Timisoara a devenit primul oras liber de comunism, insa sirena din Piata Victoriei nu a mai sunat. Mai multi revolutionari adunati in balconul Operei, un simbol al Revolutiei, au strigat…

- Deputatul liberal de Timiș Marilen Pirtea a anunțat ca va promova un proiect de lege prin care sa fie introdusa in curricula școlara studierea obligatorie a istoriei Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbarii de regim din Decembrie 1989 in Romania. Potrivit unui comunicat al deputatului…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, joi, un mesaj la implinirea a 32 de ani de la izbucnirea Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si a preciaat ca „milioanele de romani care au iesit atunci in strada, oameni obisnuiti, mobilizati de dorinta de a trai in libertate si democratie, sunt eroii acelor…

- Claudiu Iordache, unul dintre liderii Revolutiei de la Timisoara, a murit, iar familia sa acuza ca acesta a fost diagnosticat gresit. Claudiu Iordache a decedat pe 20 noiembrie. ”Cu doua saptamani in urma și-a sarbatorit ziua de naștere impreuna cu noi, in bucurie și voie buna, impartașindu-ne ganduri…

- Si-au riscat viata pentru a ajunge in… Romania, cu gandul la vestul Europei. Doua familii din Siria și Afganistan, depistate la malul Dunarii de politistii de frontiera de la Moldova Veche. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche -I.T.P.F. Timisoara au depistat…

- Un nor de cenușa vulcanica și gaze toxice, care acopera sudul și vestul Europei, traverseaza de azi și țara noastra. S-a format in urma erupției vulcanului Cumbre Vieja, din insulele Canare și este monitorizat de toate agențiile de mediu europene. Specialiștii romani se așteapta la o creștere a concentrației…