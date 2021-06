Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 mai a.c., ora 12:30, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut in municipiul Focșani un barbat de 38 ani, din orașul Panciu, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Judecatoria Panciu. Cel in cauza a fost condamat…

- Intamplarile cu polițiști par sa nu se termine niciodata. Pe langa faptul ca mulți dintre aceștia au devenit extrem de violenți cu cetațenii, o parte dintre ei gasesc potrivit sa lipseasca de la munca in vederea rezolvarii problemelor personale. Acesta este cazul unui tanar polițist, cercetat disciplinar…

- In perioada 10 mai-31 iulie 2021, se efectueaza Ia nivel național, in toate unitatile administrativ teritoriale din Romania, recensamantul agricol. La nivelul județului Suceava, pregatirea, organizarea, și efectuarea recensamantului se realizeaza de catre, Direcția Județeana de Statistica, Direcția…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca a sosit momentul detensionarii, dupa ce a impus noi sancțiuni Rusiei, spunând ca exista înca loc pentru ca cele doua țari sa lucreze împreuna. Biden l-a îndemnat astfel pe omologul sau rus Vladimir Putin sa se abțina de la orice…

- Copilul care a cazut joi intr-un parau, in municipiul Gheorgheni, a fost scos din apa fara semne vitale, iar echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare. "La sosirea echipajelor de interventie, copilul era scos din apa, insa fara semne vitale. Echipajele medicale ajunse la fata…

- Administratia Joseph Biden a anuntat, joi, expulzarea a zece diplomati rusi si impunerea de noi sanctiuni împotriva Moscovei, din cauza ingerintelor electorale si atacurilor cibernetice, relateaza CNN și Mediafax.„Presedintele Joseph Biden a emis o ordonanta executiva care confera…

- Barbatul are un mandat european de arestare Acesta a fost retinut pe baza de ordonanta La data de 22 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 53 de ani, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de autoritatile italiene.Barbatul…

- Reporterii Xtra Night Show au filmat primele imagini la hotelul in care a fost batuta Laurette. Managerul hotelului a condus echipa Antena Stars pana in camera in care ar fi avut loc scenele de groaza și a povestit tot ce a vazut marți seara.