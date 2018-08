"Rusinea nationala" a Italiei, transformata intr-un succes turistic

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat Uniunea Europeana ca incearca sa pacaleasca Marea Britanie si sa o indeparteze de Brexitul votat de cetateni, scrie Reuters.Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penal…

- Guvernul spaniol, care a acceptat sa primeasca 629 de migranti salvati de nava Aquarius, nu are nicio problema cu Italia sau cu Franta, cele doua tari aflandu-se in plina criza diplomatica dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a criticat ''cinismul'' si ''iresponsabilitatea''…

- Indicele Sentix pentru zona euro a scazut la 9,3, de la 19,2 in luna mai, in timp ce analistii intervievati de Reuters anticipau un declin la 18,4. Scaderea a fost provocata de evaluarea mai slaba data de investitori conditiilor actuale si asteptarilor mai scazute referitoare la economie,…

- Robert Lewandowski, 29 de ani, este principala tinta a celor de la Juventus in perioada de mercato din vara, dupa ce presa din Italia a anuntat ca Gonzalo Higuain va pleca de la campioana Italiei dupa Campionatul Mondial din 2018.Corriere dello Sport a fost principala publicatie care a anuntat venirea…

- Tehnocratul Carlo Cottarelli a renuntat, joi seara, la mandatul de a forma guvernul Italiei, in contextul in care partidele Miscarea Cinci Stele si Liga Nordului au anuntat un nou acord guvernamental, care ii va fi prezentat presedintelui Sergio Mattarella, potrivit mediafax.

- Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite in deraierea unui tren produsa in noaptea de miercuri spre joi in nordul Italiei, nu departe de Torino. Conform La Repubblica si Torino Today, una dintre cele do...

- Giuseppe Conte, propunerea noii coaliții formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga pentru funcția de prim-ministru al Italiei, este deja subiectul unei controverse bizare, care se concentreaza in jurul studiilor. sale. Ce scrie in CV nu pare sa se potriveasca mai deloc cu realitatea. In plus, trecutul…

- Noul antrenor al echipei nationale de fotbal a Italiei, Roberto Mancini, a anuntat, marti, ca are in vedere convocarea atacantului formatiei Nice, Mario Balotelli (27 de ani), pentru prima oara dupa Cupa Mondiala din 2014. "Sa pregatesc nationala Italiei este o mare mandrie pentru mine si cred ca pentru…