Sorin Roșca Stanescu Șezatoarea lui Iohannis s-a consumat. Ca de altfel și conferința de presa record a doamnei Viorica Dancila. Intre cele doua evenimente, parțial suprapuse, exista cateva diferențe esențiale. A fost un examen al loialitații candidaților fața de morala și fața de opinia publica. Dar și un examen al presei. Al libertații și onestitații