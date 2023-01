Stiri pe aceeasi tema

- CSM București a invins-o pe Rapid, scor 27-26, in derby-ul rundei cu numarul 14 din Liga Naționala de handbal feminin. La cateva ore de la finalul partidei, gruparea giuleșteana a lansat o serie de acuzații la adresa organizatorilor. Sala Polivalenta din București nu a fost plina la derby-ul din handbal,…

- Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Adrian Vasile, a afirmat, luni, la finalul derby-ului cu CS Rapid din etapa a 14-a a Ligii Nationale, castigat cu 27-26, ca este convins ca multe formatii din Europa au urmarit confruntarea de la Sala Polivalenta. Fii la curent cu cele mai…

- Rapid e la un pas sa perfecteze primul transfer al iernii. Giuleștenii, care n-au avut dreptul de a face achiziții din cauza interdicției impuse de FIFA la transferuri, s-au ințeles cu nigerianul Funsho Bamgboye, in varsta de 24 de ani, ultima oara in Ungaria, la MOL Vidi. Funsho Bamgboye evolueaza…

- CSM Bucuresti - Rapid, meci contand pentru etapa a 14-a din campionatul national de handbal feminin al Romaniei, este programat, luni, 30 ianuarie, de la ora 17:30, in Sala Polivalenta din Capitala, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- foto: Florin Mușetoiu Echipa de hanbdal feminin a Buzaului a remizat, 33 – 33, pe teren propriu, in meciul de campionat disputat cu CS Mioveni, in partida de debut a antrenorului Daniel Anca. A fost 17 – 15 la pauza, in confruntarea disputata ieri in Sala Sporturilor Romeo Iamadi, in etapa a 12-a a…

- SCM Ramnicu Valcea s-a impus duminica, 8 ianuarie 2023, pe teren propriu, impotriva formației maghiare Praktiker-VAC, scor 40-30 (21-18), in prima etapa a Grupei D din EHF European League, a doua competiție europeana intercluburi ca importanța din handbalul feminin! In aceasta partida SCM Ramnicu Valcea…

- SCM Craiova revine in prim plan in campionatul Ligii Florilor, iar duminica va avea un meci important pe teren propriu. Gruparea alb-albastra se va duela cu Tg. Jiu, de la ora 18.00, in fata propriilor suporteri, in Sala Polivalenta. Partida va conta pentru etapa a 9-a din Liga Nationala. In ciuda numeroaselor…

- CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud pune in continuare la vanzare abonamente pentru partidele echipei de handbal feminin care activeaza in Liga Florilor MOL. De asemenea, se pot cumpara bilete pentru meciul cu CSM București din 13 decembrie. Biletele și abonamentele pot fi achiziționate atat online, cat…