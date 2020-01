RUSINE pe obrazul armatei: Un militar a fost condamnat pentru CRIMĂ Un militar de la Baza Aeriana 86 din Fetești a fost condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare pentru ucidere din culpa, dupa ce a fost implicat intr-un accident in ianuarie 2017, in urma caruia doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, noteaza mediafax. Magistrații Curții Militare de Apel București au admis apelul facut de militar la sentința Tribunalului Militar București, prin care a fost condamnat la 4 ani și 4 luni inchisoare. „Dispune ca inculpatul plt. adj. N.I.D. sa execute pedeapsa principala de 4 ani inchisoare, aplicata pentru savarșirea infracțiunii de ucidere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

