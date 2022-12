Stiri pe aceeasi tema

- ”Cifra de afaceri a Vkusno I Tocika a scazut cu 15-20%, conform estimarilor noastre”, a dezvaluit el. McDonald’s si-a inchis toate restaurantele din Rusia pe 14 martie. Pe 16 mai, gigantul global de fast-food, a carui cota pe aceasta piata ajunsese la 7%, si-a anuntat retragerea din Rusia si, prin medierea…

- ''Si noi stim sa taiem painea in doua'', a ironizat vineri presedintele belarus Aleksandr Lukasenko plecarea grupului american de fast food McDonald's din tara sa, unde va fi inlocuit de o marca ruseasca, relateaza AFP. Incepand de pe 22 noiembrie, fast food-urile McDonald's din Belarus vor opera sub…

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Lanțul de fast-food „Vkusno I Tochka” („Gustos și atat”) din Rusia, care a inlocuit pe piața locala compania McDonald’s, se extinde la nivel internațional, urmand sa deschida mai multe restaurante și in țara vecina, Belarus, potrivit Euronews și Reuters . „Intram pe o noua piața”, a declarat Alexander…

- Poliția australiana declara ca hackerii care au furat informații de la compania de asigurari medicale Medibank au legatura cu Rusia. Anterior, compania australiana a anunțat ca au fost furate 200 de gigabytes de date despre clienți, inclusiv nume și prenume, adrese, date de naștere, numere de asigurari…

- Soția premierului britanic Rishi Sunak incaseaza dividende anuale de 11,5 milioane de lire sterline de la firma care iși pastreaza biroul din Moscova, cu tot cu personal, scrie cotidianul britanic The Guardian . Compania platește subcontractori din capitala rusa pentru a efectua servicii IT pentru un…

- La sfarsitul lunii iunie, Nokian Tyres a declarat ca va initia o iesire controlata de pe piata rusa, din cauza razboiului Rusiei din Ucraina. Compania, care producea 80% din anvelopele sale pentru autoturisme in Rusia, desfasura operatiuni in aceasta tara din 2005. ”Tranzactia este supusa aprobarii…

- Producatorul japonez de automobile isi transfera actiunile de la Nissan Manufacturing Russia LLC companiei ruse de stat NAMI, precizeaza acesta. Prin acest acord, Nissan si-a asigurat dreptul de a rascumpara afacerea in sase ani, anunta Ministerul rus al Industriei si Comertului. Nissan devine astfel…