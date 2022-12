Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem in continuare deschiși la negocieri. Nu le-am refuzat niciodata, suntem gata sa le desfașuram, desigur, ținand cont de realitațile din acest moment”, a declarat Zaharova in cadrul unui briefing de presa. Pe 30 septembrie, Vladimir Putin a anunțat ca Rusia anexeaza teritoriile ucrainene pe care…

- Operatorul rețelei energetice din Kiev a anunțat o serie de intreruperi de „stabilizare” a energiei in urma atacurilor rusești asupra infrastructurii. Peste un milion de gospodarii au ramas fara electricitate dupa loviturile asupra instalațiilor energetice din Ucraina. Intre timp, trupele ruse se pregatesc…

- Autoritațile proruse din regiunea Herson anexata de Rusia din sudul Ucrainei le-au cerut sambata civililor sa paraseasca „imediat” capitala regiunii, orasul Herson, in fata avansului fortelor Kievului, relateaza AFP. „Toti locuitorii civili din Herson trebuie sa paraseasca imediat orasul”, a scris pe…

- Aproximativ 30% din infrastructura energetica a Ucrainei a fost lovita de rachete rusești incepand de luni, 10 octombrie, a declarat marți ministrul ucrainean al Energiei, Herman Galușcenko . Potrivit ministrului, „pentru prima data de la inceputul razboiului”, Rusia „vizeaza in mod specific” infrastructura…

- Rusia a reluat atacurile in Ucraina. Primele explozii ale dimineții au fost raportate in Zaporojie, orașul aflat la aproximativ 50 de kilometri de cea mai mare centrala nucleara din Europa. Autoritațile le cer oamenilor sa ramana in adaposturi. Potrivit martorilor, s-au auzit mai multe detonari și deasupra…

- Marea Britanie avertizeaza ca Rusia ar fi capabila de un atac asupra sateliților de comunicații și a sistemelor GPS. Atenționarea vine dupa ce francezii au anunțat ca s-a produs un atac cibernetic major , vizați fiind sateliții ce furnizau servicii Europei, inclusiv Ucrainei.Un astfel de atac al Rusiei…

- Ultimul dictator este ca in bancul acela cu ultimul canibal care a disparut pentru ca a fost mancat de necanibali. Prin urmare, disparitia fizica a lui Vladimir Putin nu inseamna sfarsitul imediat al conflictului ruso-ucrainean. In fond al conflictului Rusia-NATO, extins la o ruptura intre Rusia si…

- Cecenul Ramzan Kadirov și-a exprimat nemulțumirea in mod deschis fața de acțiunile conducerii politico-militar din Rusia. Acestuia nu i-a placut schimbul de prizonieri dintre Ucraina și Rusia care a avut loc cu o zi inainte, in care partea rusa a eliberat 215 militari ucraineni, inclusiv 108 luptatori…