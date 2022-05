Rușii vor Severodoneț din Lugansk Șeful administrației militare regionale Lugansk, Serghei Gaidai, dupa cum arata UNIAN, spune ca rușii incearca acum sa cucereasca Severodonețk din regiunea Lugansk. Practic, trupele ruse vor sa incercuiasca Severodonețk din patru direcții diferite și sa sparga linia de aparare. Deocamdata, potrivit sursei citate, ucrainenii au respins atacurile. Dar orașul a devenit prima linie a conflictului. „Atentatele continua de dimineața pana seara și chiar toata noaptea”, a adaugat Gaidai. In bombardamentele asupra zonei, rușii au distrus un pod intre Severodonețk și Lysychansk in regiunea Lugansk. Podul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

